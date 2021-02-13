شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ دراسة المقاولون من مباراة بتروجت قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لأسوان، بقيادة علاء عبد العال، مباراة المقاولون وبتروجت والتى تقام اليوم ضمن منافسات الدور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، لمشاهدة فريق ذئاب الجبل عن قرب، قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لدى ذئاب الجبل.

وكان أسوان قد خاض مباراة ودية بالأمس أمام فريق مصر المقاصة، استعداداً لمباراة المقاولون، حيث تعادل أبناء الجنوب مع الفريق الفيومى بهدفين لكل فريق.

ودخل فريق أسوان في سلسلة تعادلات طويلة منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية للفريق خلفاً لسامي الشيشيني، بعد إقالته من تدريب أبناء الجنوب لتراجع النتائج.

وخاض علاء عبد العال 5 مباريات تعادل فيها جميعاً، ليفقد 10 نقاط من أصل 15 نقطة، لينتهي الأمر بالفريق فى المركز الـ 14.

وبدأ علاء عبد العال مسيرته مع أسوان في مباراة غزل المحلة حيث تعادل مع زعيم الفلاحين بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل مجدداً مع الزمالك سلبياً، ثم تعادل مع وادي دجلة، وسيراميكا والانتاج.

وسجل لاعبو أسوان تحت قيادة علاء عبد العال 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى أيضاً.

وعن كثرة التعادلات قال علاء عبد العال، نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس، لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة.

وأضاف، لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل، وزاد معدل خلق الفرص أمام مرمى المنافسين، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لا يحالفنا التوفيق.

ويحتل أسوان أسوان المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.