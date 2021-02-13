شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يحصد درع دوري السيدات للشطرنج للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة دوري السيدات للشطرنج موسم 2020,2021 الذي أقيم تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتورهشام الجندي ورئيسة لجنة الشطرنج النسائي بالاتحاد المصري د مني اللبودي، وأسفرت نتائج الجولة التاسعة والأخيرة للدوري عن فوز نادي الشرقية للدخان بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي عامى 2019 و2020 بما يتيح له فرصة الاحتفاظ بالدرع بصفة نهائية إذا حصل على الدوري لسنة ثالثة.
وجاء ترتيب ترتيب الأندية كما يلي:
المركز الاول : نادي الشرقية للدخان برصيد 28 نقطة
المركز الثاني : نادي السكة الحديد برصيد 19,5 نقطة
المركز الثالث : المنشية الجديدة برصيد 15.5 نقطة
يذكر أن دوري الممتاز للسيدات اقيم في الفترة من 5 ديسمبر 2020الي 6 فبراير 2021بإشتراك 9 اندية وهذا يعتبر اكبر عدد اشترك في الدوري في هذا الموسم ويمثل كل فريق 5 لاعبات منهن لاعبة تحت 14 سنة ، اقيم حفل الختام بنادي الشركة الشرقيه مساء الاربعاء 10 فبراير 2021 ومسئول الازواج(القرعة) للبطوله الحكم الدولي/ يوسف نادر.