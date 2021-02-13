شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يحصد درع دوري السيدات للشطرنج للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة دوري السيدات للشطرنج موسم 2020,2021 الذي أقيم تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتورهشام الجندي ورئيسة لجنة الشطرنج النسائي بالاتحاد المصري د مني اللبودي، وأسفرت نتائج الجولة التاسعة والأخيرة للدوري عن فوز نادي الشرقية للدخان بالمركز الأول للعام ا‏لثاني على التوالي عامى 2019 و2020 بما يتيح له فرصة الاحتفاظ بالدرع بصفة نهائية إذا حصل على الدوري لسنة ثالثة.

‏ وجاء ترتيب ترتيب الأندية كما يلي:‏

المركز الاول : نادي الشرقية للدخان برصيد 28 نقطة ‏

المركز الثاني : نادي السكة الحديد برصيد 19,5 نقطة

المركز الثالث : المنشية الجديدة برصيد 15.5 نقطة ‏

وشهد حفل الختام الذي اقيم بحضور كوكبة من أبرز قيادات الإتحاد المصري للشطرنج ( د/ مني اللبودي م/ يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد , م/ سامي يونس سكرتير عام الإتحاد وعضو مجلس الإداره العميد سعيد حسانين رئيس لجنة الحكام والعميد وجدي لمعي رئيس لجنة المسابقات و ا محمود جمعه مقرر لجنة النشاط النسائي بجانب أ/ عباس ابو الفضل المدير التنفيذي للشركه الشرقية و أ/ماجد عبد الغفار المدير المالي ) تسليم نادي الشرقيه درع الدوري وسط كلمات وإشادات بمدي التطور والتقدم للشطرنج النسائي خلال الفتره الماضية وزيادة عدد الفرق المشاركة مع التوقع بزيادة الاعداد خلال الموسم القادم كتتويج للجهد المبذول من لجنة الشطرنج النسائي برئاسة د مني اللبودي

يذكر أن دوري الممتاز للسيدات اقيم في الفترة من 5 ديسمبر 2020الي 6 فبراير 2021بإشتراك 9 اندية وهذا يعتبر اكبر ‏عدد اشترك في الدوري في هذا الموسم ويمثل كل فريق 5 لاعبات منهن لاعبة تحت 14 سنة ، اقيم حفل الختام بنادي الشركة الشرقيه مساء الاربعاء 10 فبراير 2021 ومسئول الازواج(القرعة) للبطوله الحكم الدولي/ ‏يوسف نادر.