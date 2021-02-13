شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتجاهل تصريحات صافيناز وينشر صورة مع كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل صالح جمعة، لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالى، أزمته الأخيرة مع الراقصة الأرمينية صافيناز، التى صرحت بأنه يعاكسها من خلال رسائل "شات" إنستجرام، ولم يرد صالح على تلك التصريحات، وكان أول ظهور له بصورة نشرها عبر ستورى إنستجرام مع صديقه محمود كهربا، لاعب الأهلى، وأحد أصدقائهما، لتصبح تلك الصورة أول تفاعل له على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى منذ إعلان صافيناز تفاصيل الأزمة.





وكان تليفزيون الخليج 365 قد سلط فى تغطيته الخاصة الضوء على ما حدث بين صالح جمعة، لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالى، والفنانة الاستعراضية صافيناز، واستضاف صافيناز، التى قالت إنها فوجئت ببعض أصدقائها أرسلوا لها صور "اسكرين شوت" تدل على محادثتها مع لاعب الأهلى السابق صالح جمعة، قائلة، "أنا معرفوش أنا فى الفن مش فى الكرة، وقالولى إنتى بتعاكسى صالح جمعة، قولتلهم أنا أعاكس حد، وأنا أصلا كل اللى بيبعتلى رسائل ببعتله وردة ذوقياً، فرايح يقول للناس صوفينار بتعاكسنى، وصوفينار اللى بتبعتلى، ليه عايز يبوظ سمعتى".

وكانت الراقصة صافيناز قد كشفت عن رسائل وصلتها من لاعب النادى الأهلى السابق صالح جمعة، التى أعربت عن اندهاشها من تلك الرسائل، حيث نشرت صورة منها عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع انستجرام.

وكتبت الراقصة صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة، "ايه دا"، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من ايموشن قلب.