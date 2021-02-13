شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر للسلة تصل تونس استعدادًا لتصفيات أفريقيا.. ومسحة طبية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب المصرى لكرة السلة إلى مطار تونس فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت من أجل الاستعداد لخوض مواجهات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021.

واستغرقت رحلة السفر من القاهرة إلى تونس ما يقرب من 3 ساعات بعدما تجمعت بعثة الفراعنة برئاسة المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة في الساعة الخامسة والنصف فجرًا فى مطار القاهرة.

ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجارى. وأجرى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس الإدارة اتصالًا هاتفيًا بالمهندس محمد عبد المطلب من أجل الاطمئنان على بعثة الفراعنة فور وصولها إلى تونس.

وأكد العقيد وائل لطفي مدير المنتخبات بأن البعثة ستتوجه مباشرًة إلى مقر اقامتها في مدينة المنستير من أجل خضوع منتخب السلة إلى مسحة طبية عاجلة وفقًا للترتيبات المسبقة بين الجانب المصري والتونسي وتعليمات الاتحاد الدولي أملًا في ظهور النتائج في نفس اليوم وخوض مران خفيف مساءً.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر كالتالي: هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - احمد ابو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك" – إبراهيم هشام "طلائع الجيش" – يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" – مروان سرحان وعمر عزب "سموحة".

وتضم بعثة المنتخب كلًا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب - معاذ زيدان – وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.

ومن المقرر أن يلحق بالبعثة الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات يوم 17 فبراير من الشهر الجاري.