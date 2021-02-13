شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين رئيس اتحاد اليد ووزير الرياضة لحسم "صالة" مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غداً لحسم موقف الصالة التى ستستضيف مواجهة قمة المرحلة الثانية من دورى المحترفين فريقى الأهلى والزمالك والمقرر لها الخميس المقبل.

وقال نصر إنه تم تحديد صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لاستضافة اللقاء، إلا أن الأسبوع الماضى تم إبلاغ الاتحاد بعدم لعب مباريات على هذه الصالة لأسباب مالية، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يرغب فى اللعب على هذه الصالة لمعالجة أى مشاكل تخص الصالة والتى تتواجد فى أى صالة يتم إنشاؤها حديثا.

وقال نصر فى تصريح لـ الخليج 365، إن جلسة الغد ستحدد الموقف النهائى للصالة المستضيفة لمباراة القمة، حيث تشهد الجولة الرابعة بخلاف مواجهة الأهلى والزمالك لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبي مع هليوبوليس.

وكان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.

ونال منتخب مصر لكرة اليد احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداءً مميزاً طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.