شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا صفوت لاعبة اليد: هوايتى الغناء والتصوير.. وحلمى أكون دكتورة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " يارا صفوت " لاعبة كرة اليد السابقة فى ناديا الطيران والزهور، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الغناء و التصوير.

باستا و كيكة شيكولاتة.

أحمد السقا.

تامر حسنى.

دكتورة أطفال.

أه ممكن أستخدم العنف.

يارا صفوت



يارا صفوت 2

ياسمين عبد العزيز.

الكاجوال أكتر.

يكون رياضى أفضل.