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برة الملعب.. يارا صفوت لاعبة اليد: هوايتى الغناء والتصوير.. وحلمى أكون دكتورة أطفال

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " يارا صفوت " لاعبة كرة اليد السابقة  فى ناديا الطيران والزهور، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

الغناء و التصوير.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

باستا و كيكة شيكولاتة.

 

من نجمك المفضل؟

 

أحمد السقا.

 

 

من مطربك المفضل؟

 

تامر حسنى.

 

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

 

دكتورة أطفال.

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

 

 أه  ممكن أستخدم العنف.

 

يارا صفوت

يارا صفوت

 

يارا صفوت 2
يارا صفوت 2

 

 

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها؟ 

 

ياسمين عبد العزيز. 

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال أكتر.

 

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

 

يكون رياضى أفضل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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