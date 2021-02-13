شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: الإسماعيلى لم يتفاوض مع مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، ورئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، حقيقة فشل مفاوضات النادى الإسماعيلى لضم مروان محسن خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مؤكدًا أن اللجنة الفنية زارت النادى الأهلى للتفاوض على ضم رامى ربيعة ومحمد محمود، وقدمت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تسهيلات كبيرة، ورحبت بشدة، وهو نفس الأمر عندما توجهت لزيارة نادى الزمالك من أجل التفاوض لضم لاعبين، لكن فى النهاية رغبة اللاعبين هى كانت السبب فى عدم انضمامهم للإسماعيلى.

وأضاف أبو جريشة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، قررت اللجنة الفنية وقف المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين عندما شعرنا بعدم رغبتهم فى الانضمام للدراويش، نافيًا تفاوض اللجنة الفنية مع مروان محسن مهاجم الأهلى، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت لم يسعف اللجنة فى ضم اللاعبين، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع مهاجم أجنبى، لكن وجود 5 لاعبين أجانب فى الفريق منعنا تسجيله، حتى اللائحة لا تسمع بالاستبدال.

وأكد رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، أن هدف اللجنة فى الوقت الحالى هو إعادة الثقة للاعبين من أجل تحسن النتائج بشكل تدريجيى تحت قيادة المدرب البوسنى دراجان يوفيتش المميز للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق يضم عناصر جيدة وبتضافر الجهود سنعود أفضل كأحد أقوى الأندية فى مصر، مطالبًا الجماهير طى ما سبق والسعى نحو تحفيز ودعم اللاعبين نحو حصد أفضل النتائج الممكنة خلال المباريات القادمة، خاصة وأن وضع الفريق أصبح صعب فى جدول الدورى.

على أبو جريشة وعماد سليمان أعضاء اللجنة الفنية بالإسماعيلى

على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلى



الكابتن على أبو جريشة والزميل السيد فلاح الكابتن على أبو جريشة والزميل السيد فلاح





الكابتن على أبو جريشة



