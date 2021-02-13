الامارات | شجاعة أبنة أنشيلوتي تمنع جريمة مرعبة في منزل والدها

شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة أبنة أنشيلوتي تمنع جريمة مرعبة في منزل والدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منزل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي، مساء الجمعة للسرقة على يد لصوص، بمدينة ليفربول، خلال فترة غيابه عن المنزل.

وكشفت شرطة مدينة ليفربول، حسب وسائل إعلام أنجليزية من بينها صحيفة الميرور أن منزل المدرب الإيطالي، تعرض لعملية سرقة مع تهديد بالسلاح على يد رجلين ملثمين.

وأوضح تقرير الشرطة، أن كاتيا أبنة أنشيلوتي هددت الملثمين لمنعهم من سرقة المنزل، وهو ما تم بالفعل بهروب اللصوص.

وتم وصف اللصوص بأنهما كانا يرتدان ملابس سوداء عليها كتابة باللون الأبيض، بالإضافة لأقنعة سوداء، ولكن لم يصاب أي شخص بأذى خلال محاولة السرقة.

ولم يكن كارلو أنشيلوتي متواجدا في المنزل خلال عملية السرقة، لانشغاله وقتها بتدريبات فريقه إيفرتون الإنجليزي.

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