الامارات | تجميد أموال الزمالك في البنوك لتراكم الديون

شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد أموال الزمالك في البنوك لتراكم الديون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمدت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حساب نادي الزمالك في بنك مصر، لتراكم الديون عليه وعدم سداد مبلغ 209 مليون جنيه قيمة مستحقات التأمينات المفروضة على العاملين في النادي، في عهد المجلس السابق.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر برنامجه في قناة النهار، إن هناك جهوداً تبذلها اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك لحل هذه المشكلة مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي بسببها تم وقف صرف مقدم عقود اللاعبين عن الموسم الحالي.

وأضاف: "توجه اللاعبون لصرف مستحقات بداية الموسم، فوجدوا أن أموال النادي تم التحفظ عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لكن هناك جهود تُبذل حاليا لحل هذه الازمة من خلال تقسيط المبلغ المُستحق على النادي لوزارة التضامن الاجتماعي".

من جهة أخرى، كشف عمر ربيع ياسين، النقاب عن أن النيابة المصرية تجرى حاليا تحقيقات واسعة فيما يخص عقد اللاعب التونسي، فرجاني ساسي، لوجود خروقات في العقد من قبل المجلس السابق والذي تم تجميده بقرار من وزير الشباب والرياضة، لوجود مخالفات مالية.

موضحاً أن: "النيابة قد تستدعي اللاعب في أي وقت للاستماع لشهادته فيما يخص بنود العقد، وهل تم الالتزام بتنفيذها من قبل المجلس السابق أم لا".

يذكر أن فرجاني ساسي اشتكي في وقت سابق من عدم حصوله على مبلغ قارب من 750 ألف يورو عن الموسم الماضي، وهو ما دفع اللجنة المؤقتة لتسديد هذا المبلغ بعد استقطاع نسبة الضرائب لتفويت الفرصة على اللاعب لعدم فسخ عقده مع النادي لهذا السبب".

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