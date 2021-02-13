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«كاف» يستجيب لطلب الأهلي بشأن ملعب مباراة المريخ السوداني

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» نقل مباراة الأهلى والمريخ السوداني في الجولة الاولى من دورى أبطال أفريقيا إلى ستاد القاهرة بدلا من ستاد السلام كما اعلن من قبل .

وجاء قرار الكاف بناء على رغبة مسؤولي الأهلى الذي طالب بنقل المباراة لستاد القاهرة بعد استضافته للمباريات مؤخرًا لتقام في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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