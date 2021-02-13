شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يستجيب لطلب الأهلي بشأن ملعب مباراة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» نقل مباراة الأهلى والمريخ السوداني في الجولة الاولى من دورى أبطال أفريقيا إلى ستاد القاهرة بدلا من ستاد السلام كما اعلن من قبل .

وجاء قرار الكاف بناء على رغبة مسؤولي الأهلى الذي طالب بنقل المباراة لستاد القاهرة بعد استضافته للمباريات مؤخرًا لتقام في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.