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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في إطار الجولة 24 من الممتاز.

ويقود هجوم الفريق النجم المصري محمد صلاح بجانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، كاباك، هندرسون، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، جونز، ميلنر

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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