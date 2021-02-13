شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود هجوم الفريق النجم المصري محمد صلاح بجانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، كاباك، هندرسون، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، جونز، ميلنر

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو