شكرا لقرائتكم خبر عن بيلسا يثور لمقاطعته في محكمة افتراضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يقاضي الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي حالياً فريقه السابق ليل الفرنسي على ما تبقى من قيمة عقده بعد طرده من النادي في 2017، ويطلب بيلسا تعويضاً مالياً بقيمة 16.6 مليون استرليني، لكنه بعد حديثه 45 دقيقة أثناء جلسة محكمة افتراضية ( أونلاين ) قاطعه الادعاء لينفجر غضباً ويقول:«تعرضت للظلم وأنتم لا تسمحون لي بتكملة شرح قضيتي».

ويلاحظ أن بيلسا الشهير بـ«اللوتشو» (المجنون) عندما دافع عن نفسه في قضية التجسس الشهيرة على فريق لامبارد ديربي كاونتي في 2019، شرح دفاعه في 66 دقيقة !، وطرد بيلسا الذي وقع عقداً لعامين مع ليل بعد 13 مباراة عقب فشل نزل بالفريق لمنطقة الهبوط ما يعني أن ليل مطالب بدفع ما تبقى من أجره السنوي (7.5 مليون استرليني ).

ورفض القضاء النظر في قضيته في مارس 2018 وألزمته المحكمة بدفع 263 ألف استرليني للضرر لكن بيلسا استأنف، وقدم ليل عقداً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا يتضمن وجود شرط دفع مستحقات بيلسا في حال طرده لأي سبب، بينما قدم المدرب عقداً آخر وقعه بوجود هذا الشرط، وينتظر بيلسا والنادي الفرنسي الحكم في القضية خلال 3 أشهر.