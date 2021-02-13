تفاصيل حرمان الأهلي كهربا والشحات من مكافآت كأس العالم للأندية بسبب واقعة أبوتريكة

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس إدارة الكرة بالنادي الأهلي حرمان حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الحصول على مكافآت التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، والتي حصد فيها الميدالية البرونزية، بعد تغلبه على فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ويأتي ذلك بعدما خالف الثنائي الإجراءات الاحترازية واختراق قواعد الفقاعة في قطر وقاموا بمصافحة محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، من المدرجات بعد انتهاء مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال.

وتغيب الثنائي عن مواجهة بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بقرار من اللجنة المنظمة للبطولة، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويحسم النادي توقيع الغرامة المالية على الثنائي من عدمها خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الثنائي برر موقفهما بأن قرار مصافحة تريكة جاء بشكل عفوي دون قصد خرق الإجراءات أو التعليمات. حسبما نشر موقع "الوطن".

عودة الشحات وكهربا لتشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

على جانب أخر، يستعد الثنائي حسين الشحات وكهربا للعودة إلى حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، للمشاركة في تشكيل الأهلي من جديد أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويستضيف النادي الأهلي نظيره المريخ السوداني في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس السياق، يجري الفريق الأحمر مسحة طبية، غدًا الأحد، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، حيث عاد الأهلي إلى القاهرة عصر أمس بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.