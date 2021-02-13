حسين الشحات يكشف كواليس مصافحة أبو تريكة.. ورد فعل الأهلي.. ويؤكد: مروان محسن من أفضل المهاجمين

الشارقة - اميمة ياسر - أكد حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي، عن موقفه بعد تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب لقاء بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر.الشحات قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الجمعة :"خضعت للفحص مرتين والنتيجة جاءت سلبية، سواء أنا أو كهربا لا يوجد أي لاعب يبحث عن اللقطة أو الشو نحن نلعب للناديالأهلي".



وتمكن الأهلي من تحقيق الميدالية البرونزية بعد احتلال المركز الثالث بمونديال الأندية على حساب بالميراس البرازيلي.

أضاف :"الجميع كان يعامل الأهلي على أعلى مستوى، نحن نلعب في كأس العالم للأندية، وتصرفنا مع محمد أبوتريكة بعفوية وتقبلنا قرار فيفا".

وتابع: "لم نكن نتوقع قرار فيفا بإيقافي أنا وكهربا لأننا لم يتعرض لنا أي شخص من فيفا أو اللجنة المنظمة أثناء توجهنا للمدرجات".

وتابع: "الإعلاميون طلبوا مني التسجيل بعد المباراة، وكنت بجانب مدرجات الثالثة يسار وسمعنا أبو تريكة ينادينا هو والجماهير، ونحن قلنا هذا طبيعي أن نذهب لأن المفروض أن الجميع أجرى مسحة". حسبما نشر موقع "بطولات".



وأردف: "فذهبنا وصافحناهم والموضوع لم يأخذ أي وقت، لم يكن هناك تصوير أو الأمن لم يعترضنا، ولكن عندما عدنا وجدنا أن فيفا قرر إيقافنا ولم نعترض، ولكن نحن لم نكن نعلم، والخطيب ومجلس الإدارة أكدوا للجنة المنظمة أننا لم نكن نعرف".

وبسؤاله هل كان هناك غضب من الإدارة تجاهما؟، أجاب: "لم يكن أحد يتوقع ما حدث، المسافة بين الملعب والمدرج صغيرة جدا، نحن لم نكن نقصد أي شيء من هذا التصرف".

وأوضح: "والتر بواليا من أفضل المهاجمين في الدوري المصري ولكن لا يحالفه التوفيق ويحتاج أن يحرز هدفًا، وأطالب الجماهير أن تصبر عليه".

واختتم: "مروان محسن من أفضل المهاجمين، ويمتلك الكثير، ولكن لا يحالفه التوفيق، أنا متأكد أنه سيصبح هداف الدوري".

وعن التقليل من فريق بالميراس البرازيلي، رد الشحات: "من يتواجد في بطولة كأس العالم للأندية أبطال لا يجوز من الأساس التقليل من أي لاعب يشارك في البطولة وأيضًا هذا يسير على الأندية كل فريق يشارك بطلاً لقارته". حسبما نشر موقع "مصراوي"

وأنهى: "كان لدينا الطموح عقب مباراة بايرن ميونيخ من خلال الحصول على المركز الثالث".



كان الأهلي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح؛ حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.