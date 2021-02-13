شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود أحمد سمير ومحمد ناصف فى موقعة القناة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى أحمد سمير هداف الفريق ومحمد ناصف الظهير الأيسر فى مواجهة القناة بكأس مصر بعد غيابهما عن مباراة سموحة بالدوري للإيقاف، حيث تلقى أحمد سمير الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى خسرها الطلائع بهدف دون رد بالدوري، بينما تعرض محمد ناصف للطرد فى نفس المباراة.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة سموحة التى أقيمت عصر الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ونظرا لضيق الوقت يبدأ الفريق الاستعداد بدون راحة لمواجهة القناة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على استاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث تخضع العناصر التى شاركت فى مواجهة سموحة لتدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانا قويا.

ويلتقي طلائع الجيش، الذي خسر في نهائي الكأس الموسم الماضي أمام الأهلي، مع القناة المنافس فى الدرجة الثانية والذي سبق له إحراز اللقب في موسم 1963-1964.

ويأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

كما يبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدوري بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ انطلاق مسابقة الدوري، بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه، وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات، مما تسبب فى تراجع النتائج.

وفى وقت سابق، أكد أحمد سمير هداف الدورى أن التعادل مع المقاولون العرب نتيجة جيدة، خاصة أنه كان لقاء صعبا، فى ظل بيع أكثر من لاعب من الذئاب، ولكن النقطة التى حصدها الطلائع ستفرق مع الفريق فيما هو قادم فى مسابقة الدورى، وسيطمع الطلائع فى المستوى الأفضل خلال الفترة القادمة.

وقال اللاعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2، إنه سجل هذا الموسم حتى الآن 6 أهداف تصدر بهم ترتيب هدافى الدورى، لكن لم يسجل أى منهم فى مرمى الزمالك، مقارنة بالموسمين الماضيين، حيث سجل 5 أهداف فى الفريق الأبيض منهم هدف فى مرمى محمد عواد، و4 أهداف فى شباك محمود جنش، وأضاف اللاعب: "خرجت الزمالك من الكأس وضيعت عليهم بطولة الدورى فى الموسمين الماضيين".

وأشار أحمد سمير إلى أن الزمالك استغنى عنه بقرار مجلس إدارة ولم يمنحوه الوقت الكافى ليقدم أفضل ما لديه من إمكانيات فنية، قائلا: "لم يصبروا عليا وكنت بلعب ظهير أيسر، وهذا مركز غير مركزى فأنا ألعب أمام منطقة الـ 18".