شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: علاقتي بعواد وأبو جبل ليست "سمن على عسل" والزمالك يقدر ياخد الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، عن طبيعة علاقته مع زملائه حراس مرمى الفريق الأبيض محمد أبو جبل وعواد قائلا، "أبقى كذاب لو قولت إن علاقتى بعواد وأبو جبل "سمن على عسل"، ولكن أصدقاء وهناك هجوم كبير من السوشيل ميديا بعد إعلان التجديد للقلعة البيضاء.

وأضاف جنش، في تصريحات تليفزيونية، إن فريق الزمالك قادر على تحقيق بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بسبب امتلاكه أفضل لاعبين داخل القارة الأفريقية، وهذا الأمر ظهر خلال مباريات بطولة الدورى الموسم الماضى ولكن الموسم قبل الماضى يوجد شىء غريب لا أحد يعلم ماذا حدث حتى الآن بسبب الهزيمة فى المباريات رغم التفوق الكبير خلال أحداث اللقاء.

وأشار جنش إلى أن الرغبة الأولى والأخيرة هى التواجد داخل نادى الزمالك ، مؤكدا أنه امتلك عروضاً من أحد أندية الدورى الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه رفض ووقع على عقود التجديد لمدة موسمين رغم قلة المقابل المادى الذى سوف يتقاضاه .

وظهر جنش فى أحد البرامج، وكشف أنه لاعلاقة تربطه مع محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا الملعب فقط، لأنه لا يميل للخروج من المنزل، وعن العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، خلال الفترة الماضية قال، "علاقتى مع أبو جبل فى الملعب فقط؛ لأنى لا أميل للخروج من المنزل" .

كما أن كلماته عن أداء أبو جبل ومستواه فى الفترة الحالية بأنه أمر طبيعى لأنه لاعب فى الزمالك، ولكن الأهم أن يحافظ على مستواه، وهو ما يشير الى أن أبو جبل لم يقدم جديداً أو يبذل جهداً بل إن وجوده فى الزمالك هو ما حدد شكل أدائه، وقال عن تألق أبو جبل، "عادى وطبيعى لأنك بتلعب فى نادى الزمالك، وأهم حاجة تفضل على نفس المستوى".

ليس هذا فقط، بل إن تصريحه بأن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى هو أفضل حارس فى مصر، فى الوقت الحالى، أمر فجر بركان الغضب أيضا خاصة وأن جمهور الناديين لم يعتاد مدح أحدهما للآخر، بل إنه من الطبيعى أن يختار جنش حارس من الزمالك وليس من الفريق المنافس، حيث قال جنش بسؤاله عن أفضل حارس فى مصر، "محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليا" .