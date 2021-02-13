شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي يكشف كواليس التغلب على اليأس بعد هزيمة البايرن والفوز بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي، أن لاعبى الأهلى حققوا حلم جماهير النادى فى صعود منصة التتويج فى كأس العالم للأندية، بعد الحصول على الميدالية البرونزية والتواجد فى المركز الثالث على مستوى العالم.

وقال بيكهام، «منذ بداية البطولة ونحن نحلم بالتتويج بميدالية؛ من أجل إسعاد جماهيرنا فى كل مكان، وحتى بعد الخسارة أمام البايرن فى نصف النهائي، لم نيأس وكانت لدينا رغبة قوية فى الفوز بميدالية المركز الثالث والتفوق على بالميراس البرازيلي».

وأصاف لاعب الأهلى، «لدينا ارتباطات مهمة خلال الفترة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلى أو القارى، حيث نبدأ الثلاثاء المقبل مشوار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني، وكلها منافسات مهمة للغاية، ولدينا جميعًا رغبة فى السير قدما نحو إضافة مزيد من البطولات للنادى فى عهد هذا الجيل من اللاعبين».

وأكد بيكهام أنه سعيد للغاية بالدعم الذى يلقاه من الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى الذى يحفز اللاعبين بشكل مستمر، ويعقد جلسات مكثفة معهم؛ من أجل تحضيرهم للمباريات.