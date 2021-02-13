شكرا لقرائتكم خبر عن أودو موزيس يقود هجوم المقاولون أمام بتروجت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة بتروجت في دور الـ 32 بكأس مصر، ويستضيف المقاولون العرب نظيره بتروجت أحد أندية القسم الثانى فى الثانية والنصف ظهراً باستاد الأهلي والسلام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات كأس مصر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وفي خط الظهر، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، بينما في خط الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد مجدي، محمد مجلي، سافيولا، لويس إدوارد، وفي الهجوم، أودو موزيس.

وأحرز لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، والأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلها تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش. المقاولون العرب يبدأ مشوار اللقب الرابع فى الكأس وبتروجت يبحث عن أمجاد الماضى

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستعادة أمجاد ذئاب الجبل مع بطولة كأس مصر عن طريق مواصلة مشواره بنجاح سعيًا للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه، في المقابل يأمل بتروجت في استعادة ذكريات التألق مع كبار الدوري الممتاز عن طريق الإطاحة بذئاب الجبل وتفجير أقوى مفاجأت البطولة.

ويمر المقاولون العرب بمرحلة تراجع المستوى على صعيد بطولة الدوري العام هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 12 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وشهد أخر ظهور لذئاب الجبل في الدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تأجلت مباراته مع الجونة بالجولة الثالثة عشرة للدوري بسبب ظهور حالات كورونا في صفوف الفريق.