شكرا لقرائتكم خبر عن أودو موزيس يقود هجوم المقاولون أمام بتروجت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة بتروجت في دور الـ 32 بكأس مصر، ويستضيف المقاولون العرب نظيره بتروجت أحد أندية القسم الثانى فى الثانية والنصف ظهراً باستاد الأهلي والسلام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات كأس مصر.
وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:
محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وفي خط الظهر، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، بينما في خط الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد مجدي، محمد مجلي، سافيولا، لويس إدوارد، وفي الهجوم، أودو موزيس.
المقاولون العرب يبدأ مشوار اللقب الرابع فى الكأس وبتروجت يبحث عن أمجاد الماضى
وشهد أخر ظهور لذئاب الجبل في الدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تأجلت مباراته مع الجونة بالجولة الثالثة عشرة للدوري بسبب ظهور حالات كورونا في صفوف الفريق.