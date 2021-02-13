شكرا لقرائتكم خبر عن زبير بيه: لا يصح التشكيك فى نزاهة معلول بعد تاريخه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض زبير بيه، نجم الكرة التونسية السابق، التصريحات التى خرجت للتشكيك فى إصابة علي معلول التى أبعدته عن استكمال مشواره مع الأهلي في مونديال الأندية. وقال زبير بيه في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" علي معلول مستحيل يفكر فى الهروب من المباراة، ويجب أن نحترم تاريخه مع الأهلي، وهذا ما أبقاه حتى اليوم في الدوري المصري، وبصراحة مش معقول على معلول يضحك على الجهاز الفني، ومش معقول بعد التاريخ الذى قدمه كله مع الفريق أن يقال هذا الكلام ولا يصح التشكيك في نزاهته".

وأضاف نجم الكرة التونسية، الأهلي لم يخيب الآمال على الإطلاق وكان فى المستوى بكأس العالم للأندية، ولا أعتقد أن بايرن ميونخ كان راضياً عن أدائه أمام الأهلي، ويحق لنا أن نهنئ الأهلي على مجمل أدائه بالبطولة، ومبروك للأهلي إنجاز مهم جداً.. الأهلي كان من الممكن أن يقدم أداءً أفضل أمام البايرن في النصف ساعة الأولى، وكان يفقد الكرة سريعاً، وأعتقد أن هذه النصف الساعة هي التى كانت بها رهبة وضغط ذهني على اللاعبين، ولكن في الشوط الثاني شاهدنا أداء مختلف، وأعتب قليلاً على موسيماني على وليد سليمان أنه ولو كان مصاب في المباراة الأولى كان ممكن يلحق في المباراة الثانية، وكذلك كان ممكن يكون حل في المباراة الثالثة مع غياب الشحات وكهربا.

وأكد زبير بيه بالميراس ليس خصم ضعيف هذا بطل أمريكا الجنوبية، والأهلي لعب بتوازن دفاعاً وهجوماً، محمد هاني خاض مباراة كبيرة جداً ضد البايرن في الدفاع والهجوم وهو مكسب كبير جداً في مركزه للأهلي، وطبعا الشناوي وبدر بانون وأيمن ليسوا مفاجأة كبيرة، وطاهر محمد طاهر مكسب كبير في الشخصية والكاريزما.

واختتم بيه كلامه قائلا، إن فرجاني ساسي له مستحقات عند الزمالك وإذا انتهى الموضوع سيكمل مع الفريق، واللاعب أدرى بطموحاته فى الفترة المقبلة، والمستوى الذى يقدمه مع الزمالك محترم جداً، وهو أدرى بتحديد مصيره واتخاذ القرار المناسب، وتقابلنا في المطار ذات مرة وتحدثنا وشعرت بتقديره للنادي ورغبته في البقاء بالنادي.