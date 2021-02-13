شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول السابق يشيد بإنجازات الأهلى: لديه تاريخ من العظمة قبل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أبيل كزافى، لاعب ليفربول وروما السابق، بمنظومة النادى الأهلى على مدار تاريخ القلعة الحمراء، وقال كزافى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الأهلى لديه تاريخ من العظمة قبل قدوم صديقى مانويل جوزيه، والأندية الكبيرة تحقق إنجازات كبيرة وما فعله الأهلى والشكل العالمى الذى أظهره فى كرة القدم العالمية كان إيجابياً جداً، وفى هذه اللحظة أعى الخبراء الذين يفهمون فى الكرة يتوجهون إلى مصر.

وقال كزافى، نعلم أن هناك فارقاً فى مستوى الأهلى وبايرن ميونخ، وعلى المسئولين أن يزيدوا عن مستوى التنافسية فى الدوريات المحلية، وإذا تحدثنا على الدورى المصرى فى وجود 6 فرق تنافس على البطولة هذا معناه أنها يمكنها أن تتنافس مع فرق من قارات أخرى.

واختتم كزافى قائلا، أتابع الدورى المصرى عن قرب، ومانويل جوزيه وفينجادا وفيريرا وفى الوقت الحالى بتشيكو كلهم أصدقائى، وتلقيت عرضاً من الدورى المصرى وسألت إن كنت متاحاً للتواجد فى مصر ولا يمكن أن أتحدث عن ذلك الفريق الآن لأنه لديه مدرب حالياً ويجب أن نحترمه.

فى سياق متصل، رد محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، على جميع من شكك فى قوة بطولة كأس العالم للأندية وضعف الفرق التى واجهها الأهلى بعد حصد المركز الثالث للمرة الثانية فى تاريخ الفريق الأحمر، وقال سراج فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الأهلى فى النهاية وصل بطولة عالم، فلما غيره من الفرق تصل بطولة العالم وتواجه نفس الفرق الضعيفة التى واجهها الأهلى يحق لهم الحديث عن ضعف الفرق التى لاعبناها.

وأضاف سراج، "جميعنا نعمل على ملف استاد الأهلي، وتقريباً أنهينا الشق الفنى فى ذلك الملف، وهناك أمور أخرى مثل التصاريح نسعى لإنهائها، ونطمئن الجماهير أننا لا نقف على الشق التمويلى أو الفنى ولكن نعمل على التصاريح والموافقات وأتمنى أن تنتهى قريباً.. أى حد بيمثل الأهلى سواء إدارة أو لاعبين يكون لديه الثقة والطموح لتقديم أفضل شىء على قدر اسم الأهلي، نمثل أكبر نادٍ فى أفريقيا وأحد أكبر الأندية على مستوى العالم، لدينا الثقة والتاريخ، وليس لدينا رهبة من مواجهة الفرق الكبرى، ومع احترامى لفريق الدحيل فى النهاية الأهلى لديه الهوية، والموضوع ليس بالأرقام فقط، ولكن هناك عوامل أخرى، والأهلى منظومة متكاملة".