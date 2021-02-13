شكرا لقرائتكم خبر عن الإيفوارى ديفونيه يرحب ببعثة بيراميدز فى أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الإيفوارى السايق فينسينت ديفونيه، لاعب انبى وحرس الحدود السابق، على الحضور لمقر إقامة بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز للترحيب بالبعثة ومحاولة تقديم المساعدة والدعم، فى ظل عشقه للكرة المصرية وأنديتها.

والتقى ديفونيه بالمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز ورئيس البعثة فى مقر فندق الإقامة فى أبيدجان، ورحب بجميع أعضاء البعثة والفريق وأكد على سعادته بوجود بيراميدز فى كوت ديفوار.

وتبادل ديفونيه الحديث مع المهندس ممدوح عيد متمنيا التوفيق لبيراميدز فى مهمته القارية، كما رحب بجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبي، حيث يحرص على تقديم العون للبعثة وحل أى مشكلة تواجهها منذ وصولها.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادى راسينج كلوب أبيدجان فى السادسة مساء الأحد باستاد إيبمبى بمدينة أبيدجان فى ذهاب دور ال32 التكميلى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.