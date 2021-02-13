شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة بدلاً من السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي تأكيدات بإقامة مباراة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل فى أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلاً من استاد الأهلي فى السلام، ويقام اللقاء فى التاسعة مساءً.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غداً، الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الثالثة عصر غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.