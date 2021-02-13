شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن سلبية مسحة كورونا.. والعميد يستعين بالمخزون أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو الأشلم، رئيس الملف الطبى بنادي الاتحاد السكندري، سلبية مسحه كورونا للاعبى زعيم الثغر التى خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والعاملون بالفريق استعدادا لمباراة النجوم فى دور 32 بكأس مصر والمقرر لها غدا الأحد الثانية والنصف عصرا على ملعب الحدود بالمكس.

وقرر حسام حسن الاعتماد على ذخيرة المخزون لديه من لاعبين خلال هذا اللقاء ومنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين للحصول على راحة، فضلا عن غياب عدد من اللاعبين للإصابة والإيقاف، أمثال رزاق سيسيه وكريم يحيى ومحمد صبحى ومروان عطية ومحمود شعبان وكريم ممدوح.

وينتظر أن يعتمد حسام حسن على كل من عماد السيد فى حراسة المرمى مره اخرى عقب الغياب للإصابة بكورنا و الاعتماد على الرباعى هشام صلاح و محمود رزق و محمد عطوه و صبري رحيل فى خط الدفاع والدفع بأحمد نبيل مانجا و حسام عاشور و الصباحى و احمد راشد فى منطقه الوسط ، كما سيتم الاعتماد على اكوى و خالد قمر فى خط الهجوم ، و إعطاء روماريو و دايمون لوى و عمار حمدي و فوزى الحناوي والسيد سالم و عبد الغنى محمد راحة.

ويدخل فريق الاتحاد السكندري معسكرا مغلقا عقب التدريب بـ20 لاعبا، حيث حذر حسام حسن من الاستهتار مؤكدا أن فريق النجوم يمتلك لاعبين طموحين ويقودهم مدرب واعد أمير عزمى مجاهد.