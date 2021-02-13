شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: ركلة جزاء مروان محسن أصعب لحظة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كواليس أصعب وأسعد لحظة مرت عليه خلال مشوار النادى الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية حتى حصد الميدالية البرونزية، وقال مرتجي في تصريجات لبرنامج "بى أون تايم"، أصعب لحظة مرت علىّ كانت أثناء ركلات الجزاء، خاصة عندما أهدر مروان محسن لأن الأمور كانت رايحة وجاية، وأسعد لحظة لما ربنا كرم الشناوى".

وقال مرتجى، إن مروان محسن لاعب منتخب مصر من أفضل اللاعبين فى مصر، نريد للجماهير أن تصبر عليه، هو تاريخ ليس من مواليد الأمس، وهو أيضاً عليه تحمل النقد، وهو لاعب على خلق جداً وأتمنى من الجماهير أن تدعمه لمصلحة النادى.

وأضاف عضو مجلس الأهلى، يجب أن نعطي الحق لأصحابه، الحفاوة التى قوبلنا بها من جماهير الأهلي فى قطر كانت سبب الحماس، وكان يجب أن نسعد هذه الجماهير المغتربة التى جاءت لمساندتنا، واللاعبون أرادوا أن يكتبوا أسماءهم فى تاريخ النادى ويسعدوا جماهيرهم.

وأكد مرتجى أن الأهلي بمن حضر ولا يتأثر بالراحلين، الخطيب ما قعدش طول عمره بيلعب كرة ولا بركات ولا وائل جمعة، الأجيال بتسلم بعض، والجيل الحالي من أفضل اللاعبين في أفريقيا، والجهاز الفني والبي على أعلى مستوى.