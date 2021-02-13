شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يحيى ذكرى رحيل والده بصورة فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، على احياء الذكرى السادسة لرحيل والده الحكم الدولى ، التى تحل اليوم السبت، معربا عن اشتياقه له داعيا الله أن يرزقه الفردوس الأعلى برفقة الرسول الكريم.



الحكم الراحل خلال إدارة لقاء القمة

ونشر عثمان الابن، صورة لوالده الراحل عثمان الأب، خلال إدارته لإحدى لقاءات قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "ست سنوات على رحيل والدى وحبيبى وصديقى الكابتن محمود عثمان، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى ويكون بصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".





وتحل اليوم السبت، الموافق 13 فبراير، الذكرى السادسة لوفاة الحكم المخضرم محمود عثمان، الذى رحل عام 2015، لتفقد الرياضة المصرية أيقونة التحكيم المصرى والعربى وأحد أبرز علامات منظومة التحكيم وأحد رموزه فى عهده الحديث عن عمر ناهز 81 عاما، بعد عطاء طويل داخل منظومة التحكيم المصرى والإفريقى والعربى ،

وتولى محمود عثمان رئاسة لجنة حكام القاهرة وعضوية لجنة الحكام الرئيسية ورئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الحكام على مدار سنوات طويلة.

ترأس عثمان، نادى طلعت حرب لسنوات طويلة وساهم فى إلقاء الندوات والمحاضرات على شباب الحكام فى مختلف مناطق الجمهورية حتى أطلق عليه "أيقونة التحكيم المصرى" نظرا لخفة الظل والضحكة الجميلة التى كان يتصف بها الراحل صاحب البشرة السمراء المميزة ورحل وترك لنا نجله الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان وأحد نجوم التحليل التحكيمى المميزين ليواصل نفس مسيرة والده فى خدمة المنظومة.

ورغم أن محمود عثمان لم ينل شرف التحكيم فى كأس العالم مثل أساطير الحكام المصريين، إلا أنه كان واحداً من أشهر الحكام فى تاريخ الكرة المصرية وسبق له أن أدار مباراة القمة بين الأهلى والزمالك وخرج بها لبر الأمان.