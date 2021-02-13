شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مولودية الجزائر توجه رسالة أخيرة لمسئولى الزمالك بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو بعثة فريق مولودية الجزائر على توجيه رسالة خاصة لنظرائهم بنادى الزمالك من مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة العائدة إلى الجزائر بعد خوض مباراة الأمس فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها التعادل السلبي.

ووجه مسئولو النادي الجزائري الشكر لنادى الزمالك على حسن الضيافة والاستقبال طوال فترة إقامة البعثة الجزائرية في القاهرة منذ الوصول وحتى المغادرة، مع التأكيد على تجهيز استقبال للنادى الأبيض يليق به فى الجزائر عند خوض لقاء العودة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 2 إبريل المقبل فى الجزائر بالجولة الخامسة من مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل على أرضه، أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، ويترقب نتيجة مباراة الترجي التونسي، اليوم السبت، أمام تونجيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، شهدت سيطرة واضحة للفارس الأبيض رغم التعادل وهو ما كان واضحا طوال أحداث اللقاء، وجاء أرقام وإحصائيات المباراة لتؤكد التفوق الزملكاوي الملحوظ على بطل الجزائر طوال الـ 90 دقيقة.

ويبدأ الزمالك غدا الأحد، الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.