شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيل ملف "الطائرة الخاصة "لرحلة السنغال إلى وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك إحالة ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

وأعلن نادي الزمالك، فى وقت سابق، تجهيز طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق الكروي إلى السنغال، لملاقاة تونجيث يوم 23 فبراير الجاري، في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، ولكن الحجز على أرصدة النادي بالبنوك عطل المفاوضات مع شركات الطيران للترتيب للرحلة ليطلب النادي من وزارة الرياضة التدخل لحل الأزمة.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.

وطلب مسئولو نادي الزمالك تدخل الدولة لحل أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك من جانب التأمينات، خاصة أن هذه الأزمة قديمة وليست بسبب اللجنة المكلفة حاليا بإدارة النادي، موضحا أن الحجز على الأرصدة سيعطل كافة الملفات المعلقة بالقلعة البيضاء وسيمنع النادي من سداد التزاماته.

ويبدأ الزمالك غدا الأحد الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل على أرضه، أمام مولودية الجزائر، في افتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، ويترقب نتيجة مباراة الترجي التونسي، اليوم السبت، أمام تونجيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.