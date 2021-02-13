شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا استعدادا لمباراة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة فريق نادي بيراميدز صباح اليوم المسحة الرسمية الخاصة لمباراة راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية الأفريقية، وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة خاصة تحت إشراف مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهي المسحة الرسمية لتحديد قائمة المشاركين في المباراة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادى راسينج كلوب أبيدجان في السادسة مساء الأحد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية في ذهاب دور ال32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 فبراير من الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء أمس، الجمعة، تحضيرا لمواجهة فريق نادي راسينج كلوب.

واستقبل معالي السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار بعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مطار فيليكس هوفييه بوانييه بالعاصمة أبيدجان تمهيدا لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية.

واستغرقت الرحلة مدة 8 ساعات من القاهرة حتى الوصول إلى أبيدجان تخللها نصف ساعة بمطار كانو في نيجيريا للتزود بالوقود، على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لتوفير الراحة للاعبين وجميع أفراد البعثة استعدادا للمباراة الهامة، ويترأس المهندس ممدوح عيد بعثة فريق الكرة في هذه الرحلة.

وتوجهت البعثة بمجرد وصولها إلى فندق الإقامة في أبيدجان للخلود للراحة، على أن يؤدي الفريق مرانه الوحيد اليوم السبت بملعب المباراة في السادسة مساء، نفس موعد اللقاء الذي يقام الأحد.