شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية ينهى عمل أشهر عامل بالجبلاية بداعى توفير النفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، عمل عامل النظافة الشهير بـ" ناقل درع الدورى" فى الواقعة الشهيرة التى أحدثت جدلاً كبيراً بعد إرسال درع الدورى من الأهلى إلى مقر اتحاد الكرة عن طريق "سيد" عامل النظافة بالجبلاية.

وأثارت الصور، التى نشرها ”الخليج 365” وقتها فى موسم 2015 لنقل درع الدورى العام من النادى الأهلى إلى مقر اتحاد الكرة، سخط الجماهير بشكل عام، والجماهير البيضاء بشكل خاص، خاصة أن الأهلى أرسل درع الدورى مع عامل نظافة تابع لاتحاد الكرة ما اعتبرته الجماهير إهانة لاتحاد الكرة ونادى الزمالك الذى فاز بالدرع، بعد احتكار الأهلى له لمدة 11 عامًا.

وتسبب قرار إنهاء عمل 3 من عمال النظافة باتحاد الكرة من قبل اللجنة الثلاثية فى أزمة، خاصة أن "سيد" يتواجد أكثر من 12 سنة فى اتحاد الكرة، وأن رحيله جاء بداعى توفير النفقات ورغبة رئيس اللجنة الثلاثية فى التغيير.

ولجأ كبار موظفى اتحاد الكرة إلى رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية من أجل التراجع عن قرار رحيل عمال النظافة، خاصة أن هذا مصدر رزقهم الوحيد وأن "سيد" الذى يتواجد معهم منذ أكثر من 12 سنة ولم يصدر منه أى خروج عن النص.



سيد عامل النظافة باتحاد الكرة



عامل النظافة باتحاد الكرة فى الواقعة الشهيرة بدرع الدوري



عامل النظافة داخل اتحاد الكرة



عامل النظافة ينقل درع الدوري من الاهلي للزمالك

في سياق متصل ، حصلت اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتى تواجدت بمقر اتحاد الكرة على مدار يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، على كل الملفات الخاصة باتحاد الكرة منذ عام 2015 لمراجعتها، فى إطار حملة التفتيش على جميع المؤسسات والهيئات الرياضية.

كما حصلت اللجنة على الملفات الخاصة ببطولة أمم افريقيا للكبار 2019 من إدارة الحسابات بالجبلاية، لمراجعة كل الأوراق الخاصة بالبطولة التى أقيمت فى القاهرة.