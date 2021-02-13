شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مولودية الجزائر تغادر القاهرة بعد مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق مولودية الجزائر، القاهرة منذ قليل، بعد ملاقاة الزمالك مساء أمس الجمعة، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي حسمها التعادل السلبي، وحرص مسئولو نادي الزمالك على وداع بعثة مولودية الجزائر في مطار القاهرة وإنهاء كافة إجراءات سفر البعثة الجزائرية قبل استقلال الطائرة المتوجهة إلى الجزائر.

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي شهدت سيطرة واضحة للفارس الأبيض رغم التعادل وهو ما كان واضحا طوال أحداث اللقاء، وجاءت أرقام وإحصائيات المباراة لتؤكد التفوق الزملكاوي الملحوظ على بطل الجزائر طوال الـ 90 دقيقة.

في سياق آخر، قرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، مشاهدة مباراة الترجي أمام تونجيث المقرر لها عصر اليوم، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدي بطل السنغال، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعه مع الزمالك يوم 23 فبراير الجاري، في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، خاصة أن المنافس الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق يعد غامض بنسبة كبيرة.

ومنح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، بعد مباراة المولودية ليستأنف الفريق، تدريباته غدا الأحد، ويبدأ الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.