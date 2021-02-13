الامارات | "مجموعة يلا" تطلق البرنامج الإذاعي "يلا رياضة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "مجموعة يلا" تطلق البرنامج الإذاعي "يلا رياضة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة يلا المحدودة مالكة أكبر منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي بالمنطقة البرنامج الرياضي الأول من نوعه "يلا رياضة" الذي يرصد بشكل يومي أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة ويواكب بالتحليل الاحترافي أهم المباريات على الملاعب الاقليمية والعالمية.

تأتي هذه الخطوة في اطار تفعيل دور منصات "يلا" للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي التثقيفي والمجتمعي وتقديم قيمة مضافة للمستخدمين وخاصة فئة الشباب، كما تُعد استكمالاً لاستراتيجية المجموعة في الانتشار الهادف والبناء لدى قطاعات أكبر من مستخدمي تطبيقات الترفيه الرقمي في المنطقة العربية.

يقدم البرنامج في انطلاقته الأولى الاعلامي الرياضي الشهير لطفي الزعبي الذي يحمل خبرة طويلة في التعليق وتقديم البرامج الرياضية بدأت في التلفزيون الأردني مروراً بقناة أبوظبي الرياضية وانتهاءاً بقناة العربية التابعة لمجموعة إم بي سي.

وقد أفردت الحلقات الأولى من البرنامج مساحة واسعة لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً وشارك فيها من العالم العربي فريق الأهلي المصري صاحب لقب نادي القرن في افريقيا وصاحب أكبر شعبية في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط وحصل فيها على المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى جانب الدحيل القطري ممثل البطولة عن الدولة المنظمة والتي حصدت مشاركات فاعلة ومميزة من مشتركي التطبيق من محبي وعشاق كرة القدم ومن كافة أنحاء العالم العربي.

يذكر أن "مجموعة "يلا" قد اعتمدت نهجاً جديداً في انتاج وتقديم هذه النوعية من البرامج الإذاعية وذلك للمرة الأولى في المنطقة العربية التي تمكن المذيع من تقديم البرامج الاذاعية من أي موقع يختاره دون الحاجة للاستويوهات المجهزة ، وتعد هذه التجربة الفريدة التي تقدمها المجموعة عبر منصاتها بالتعاون مع مجموعة من الإعلاميين المتخصصين بمحتوى قيم وهادف وكخطوة جديدة مميزة في مسيرة "مجموعة يلا المحدودة" التي تمتلك عدة تطبيقات مميزة للمحادثات الصوتية والألعاب الإلكترونية الشعبية الأكثر انتشاراً في المنطقة بهدف خدمة مستخدمي التطبيق واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم بحرية وتلقائية أكبر وهو مايميز تطبيق ((يلا لايف)) ويجعله متفرداً.

بدأت أولى حلقات "يلا رياضة " الأحد 07 فبراير الجاري وتبث من الساعة التاسعة مساءاً ويستمر حتى العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية ومن العاشرة مساءاً إلى الحادية عشرة مساءاً بتوقيت الإمارات من الأحد الى الخميس ..

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