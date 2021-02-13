الامارات | بالصور.. رونالدو يهدي نفسه سيارة جديدة بقيمة 8 ملايين يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رونالدو يهدي نفسه سيارة جديدة بقيمة 8 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاده قبل أيام، وأهدى نفسه بهذه المناسبة أغلى سيارة ستدخل تشكيلته من السيارات الفاخرة والرياضية السريعة، وقالت صحيفة "أس" إن رونالدو اقتنى أحدث سيارات "بوغاتي" من فئة "سينتوديتشي"، التي ستكلفه ثمانية ملايين يورو، وتعد جوهرة السيارات التي يمتلكها حتى الآن، ومنها موديلات لبوغاتي أيضاً.

ولن يتسلم رونالدو السيارة الجديدة إلا في 2022، وستكون فئة خاصة تنتجها بوغاتي من بين 10 سيارات فقط، سيكون رونالدو أحد ملاكها، وبدأ المصنع فعلياً في عملية الإنتاج لهذا الموديل قبل أسابيع فقط.

وتعتبر "سينتوديتشي" تحفة فنية رائعة، وهي احتفالية من المصنع بالفئة السابقة في التسعينات "إي بي 110 إس إس"، وتمتاز بالفخامة والسرعة الفائقة (380 كلم/الساعة سرعة قصوى)، وتنطلق من الصفر إلى 100 كلم/الساعة في 2.6 ثانية فقط، بقوة 1600حصان، و16 أسطوانة سعة ثمانية لترات.

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