شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى في ذكري وفاة ثابت البطل: «ستظل ثابتًا وبطلًا كما عاهدناك رغم رحيلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاش ثابت ومات بطلا.. من أجمل ما قيل عن الراحل ثابت البطل أسطورة النادي الأهلي ومن أعظم حراس المرمي في تاريخ منتخب الفراعنة.

تحل غدا ذكري وفاتة ال16 بعد معاناة مع مرض سرطان البنكرياس،

بدأ البطل مشواره الكروي في نادي سكر الحوامدية، مسقط رأسة ولعب في البداية كجناح أيسر، ودفعتة الصدفة في إحدى المباريات بعد تعرض حارس المرمى بالفريق للإصابة ليقف هو بدلاً منه؛ يومها اكتشف مدربه موهبته في حراسة المرمى ليستمر ثابت في هذا المركز.

وهو في سن التاسعة عشرة ضمه كشاف النجوم عبده البقال إلى صفوف الأهلي ليبدأ معه مشوارًا استمر حتى اللحظة الأخيرة في حياته.. وبدأ المشاركة رسميًا مع الفريق الأول في مارس 1975.

حصل ثابت البطل، مع الأهلي على 11 بطولة دوري، و6 كأس مصر، وبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين، وكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس 3 مرات، فضلًا عن مسيرته الناجحة التي صنفته واحدًا من أفضل مديري الكرة في تاريخ مصر.

توفي ثابت البطل، عن عمر يناهز الـ52 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث قضي حوالي 16 عامًا منهم بالنادي الأهلي، وتولى منصب مدير الكرة في عهد المايسترو صالح سليم.

في موسم 1975-1976 حقق البطل رقمًا قياسيًا في مصر والقارة السمراء حين احتفظ بنظافة شباكه على مدار 1486 دقيقة متواصلة في مباريات الأهلي التي خاضها، وكاد يكرر الرقم ذاته عام 1978 حين حافظ على نظافة شباكه على مدى 1325 دقيقة، وحتى اليوم يبقى هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الكرة المصرية دون أن يقترب منه أي حارس آخر.

البطل بدأ مشواره الدولي مع منتخب مصر قبل أن يخوض أي مباراة رسمية مع الأهلي، وظل حارسًا للمنتخب منذ 1974 وحتى عام 1990، وكان موجودًا ضمن قائمة مصر في مونديال إيطاليا 1990.

وتمكن الحارس البطل، من حماية عرين الفراعنة في مباريات حاسمة وهامة فكان يتألق دائما، ومن أشهر المباريات التي لم يتمكن أحد من نسيانها، هي تصديه لركلة جزاء من الكاميرون، في نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 1986.

بعد الاعتزال سلك البطل مجال الإدارة في قطاع الناشئين، ثم عين مديرًا للكرة بالفريق الأول عام 1995 ليعيش مع الأهلي رحلة نجاح إدارية استمرت خمس سنوات حقق فيها الفريق ألقابًا متعددة محليًا في الدوري والكأس، وعربيًا في بطولات أبطال الدوري والكأس والنخبة العربية.. وعلى مدى خمس سنوات حصد الأهلي كل الألقاب المتاحة مع البطل الذي انتقل للعمل في ليبيا عام 2000.

وفي يوليو 2003 وبعد أن طلب منه الأهلي العودة لمنصبه كمدير للكرة، عاد البطل مرة أخرى بالرغم من تمسك مسئولي نادي الاتحاد الليبي به وقتها، ورفعهم لراتبه إلى الضعف، لكنه لم يتأخر عن تلبية نداء بيته.. ليبدأ عملية تصحيح المسار وبناء الجيل الذهبي للأهلي في بداية الألفية الثالثة.

وكان البطل معروفًا بقوة الشخصية والصرامة الشديدة في التعامل مع الأزمات سواء مع اللاعبين أو المدربين الأجانب الذين عمل معهم داخل القلعة الحمراء لسنوات طويلة.

في عام 2004 اكتشف البطل أنه مصاب بالسرطان.. وسافر لإجراء أكثر من عملية جراحية في فرنسا، ومع عودته وبالرغم من أن السرطان تمكن منه تمامًا.. إلا أن البطل لم يتوقف عن أداء عمله يومًا واحدًا.

حتى في 12 فبراير 2005، وبالرغم من أن المرض كان قد دخل مراحله الأخيرة إلا أن البطل أصر على التواجد مع فريقه بملعب الكلية الحربية في مباراة القمة أمام الزمالك والتي كانت بمثابة احتفالية الفوز باللقب قبل نهاية الموسم بسبع جولات.

التقطت العدسات، ثابت البطل، وهو جالسا وواضعا على جسده “بطانية”، بسبب شعوره بالبرد، ولكنه اصر على مؤازرة الفريق حينها، وتوجه إليه محمود أبوتريكة، وقبل رأسه.