شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. مرتضى منصور يطعن على حكم «حل الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، طعنا جديدا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة منه، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، وهاني زادة، والتي تطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد الطعن أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأن حكم القضاء الإداري، الذي صدر بتأييد هذا القرار، خالف صحيح القانون وكان قاصرا في تسبيبه.