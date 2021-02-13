شكرا لقرائتكم خبر عن موقع فرنسي يكشف رغبة بكبار أوروبا فى ضم صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف موقع «le10sport» الفرنسي اهتمام نادي باريس سان في التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وربطت العديد من التقارير الصحفية صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد، حال فشل الأخير في ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

كما ارتبط بايرن بضم صلاح، عقب تصريحات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبافاري، حول اللاعب المصري.

وذكر الموقع أن آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تلاشت لصالح مانشستر سيتي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ليفربول بات مجبرًا على المنافسة لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأوضح أن في حالة الفشل في التأهل إلى دوري الأبطال، سيكون ليفربول مهددًا بخسارة صلاح في الصيف المقبل.

وقال «le10sport» إن ريال مدريد مهتم بالصفقة، لكن الحالة المادية للميرنجي وبرشلونة ستجبر صلاح على البحث عن وجهة أخرى.

وأضاف أن باريس سان جيرمان يراقب الصفقة منذ ديسمبر الماضي، كما يحافظ بايرن على اهتمامه باللاعب المصري.