شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يخضع لمسحة «كورونا».. وسامى يبدأ دراسة دكرنس قبل مواجهة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم السبت، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق دكرنس، في بطولة كأس مصر، والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

ورفض المدير الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم وذلك بعد التعادل الإيجابى أمس أمام طلائع الجيش في بطولة الدورى العام، ورفع سموحه رصيده إلى 17 نقطة محتلا بها المركز الثامن وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبى.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة دكرنس، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وبدأ أحمد سامى في مشاهدة عدة مباريات لفريق دكرنس للتعرف على نقاط القوة والضعف خاصة وأن الفريق يقدم مستويات فنيه طيبة هذا الموسم في دورى الدرجة الثانية.

وأبدى المدير الفنى لفريق سموحه اريتاحه الشديد للمستوى الفنى الذي ظهر عليه لاعبيه خلال مباراة طلائع الجيش التي لولا الطرد الذي تعرض له فريقه خلال اللقاء لكان حصد ال3 نقاط بالإضافة إلى سعادته الكبيرة بمستوى محمود عزت العائد للمشاركة بعد فترة من الغياب الطويل لظروف الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضى.

وكشف أحمد سامى أن استبعاد اسلام جمال من المباراة الماضية كان لأراحه اللاعب فيط بعد شعوره بالإجهاد من ضغط المباريات، فيما يواصل شريف رضا جناح الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى للتخلص من المزق الذي تعرض له في العصلة الخلفية وأبعده عن المباريات الماضية.