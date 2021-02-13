شكرا لقرائتكم خبر عن ديفونيه يرحب ببعثة بيراميدز في أبيدجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص النجم والهداف الإيفواري فينسينت ديفونيه، لاعب إنبي وحرس الحدود السابق، على الحضور لمقر إقامة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز للترحيب بالبعثة ومحاولة تقديم المساعدة والدعم، في ظل عشقه للكرة المصرية وأنديتها.

والتقى ديفونيه بالمهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة، في مقر فندق الإقامة في أبيدجان، ورحب بجميع أعضاء البعثة والفريق وأكد على سعادته بوجود بيراميدز في كوت ديفوار.

وتبادل ديفونيه الحديث مع المهندس ممدوح عيد، متمنيًا التوفيق لبيراميدز في مهمته القارية، كما رحب بجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، حيث يحرص على تقديم العون للبعثة وحل أي مشكلة تواجهها منذ وصولها.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نادي راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.