شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة ليفربول وليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف نادي ليستر سيتي، اليوم السبت، نظيره ليفربول، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يأمل الريدز في الخروج من دوامة النتائج السلبية والعودة للمنافسة على القمة.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما ليستر سيتي فيحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الريدز ويسعى لإسقاطه، اليوم، من أجل الحفاظ على مركزه والبقاء في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

جدول الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. مانشستر سيتي- 50 نقطة

2. مانشستر يونايتد- 45 نقطة

3. ليستر سيتي- 43 نقطة

4. ليفربول- 40 نقطة

5. تشيلسي- 39 نقطة

6. وست هام- 39 نقطة

7. إيفرتون- 37

8. توتنهام- 36 نقطة

9- أستون فيلا- 35 نقطة

10. ليدز يونايتد- 32 نقطة

11. أرسنال- 31 نقطة

12. ساوثهامبتون- 29 نقطة

13. كريستال بالاس- 29 نقطة

14. وولفرهامبتون- 27 نقطة

15. برايتون- 25 نقطة

16. نيوكاسل يونايتد- 25 نقطة

17. 17. بيرنلي- 23 نقطة

18. فولهام- 15 نقطة

19. وست بروميتش- 12 نقطة

20. شيفيلد يونايتد- 11 نقطة