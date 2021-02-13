شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواجه ثلاث تحديات اليوم في مباراة ليفربول وليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ثلاث تحديات في مباراة فريقه المنتظرة، اليوم السبت، أمام ليستر سيتي في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتمثل التحدي الأول لـ«صلاح» في كسر صيامه التهديفي أمام ثعالب ليستر بعدما بعدما لم ينجح في هز شباكه منذ تسجيله هدفين في مباراة الفريقين التي انتهت 2-1 لليفربول في 30 ديسمبر 2017. وفي 4 مباريات متتالية على مدار قرابة ثلاث سنوات لم ينجح «الملك المصري» في التسجيل مجددًا أمام خصمه اليوم.

أما التحدي الثاني فيرتبط بالأول، إذ يأمل «صلاح» في تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي إذ يتربع على القمة برصيد 16 هدفًا، بينما يلاحقه 4 لاعبين يمتلك كل منهم 13 هدفًا هم دومينيك كالفيرت ليوين من إيفرتون وهاري كين وهيونج مين سون من توتنهام بالإضافة إلى برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد.

ويتمثل التحدي الثالث لمحمد صلاح في إخراج فريقه من دوامة النتائج السلبية بعدما سقط الريدز في مباراتين متتاليتين أمام كل من برايتون بهدف نظيف ومانشستر سيتي برباعية نظيفة في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.