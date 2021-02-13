شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: لقبوني بالمدافع الرومانسي.. وأتمنى أن تحبني جماهير الأهلي مثل معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدولي المغربي، بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، أسباب إحتفاله بالأهداف بوضع إصبعيه في أذنيه، مؤكدًا أنه مر بالعديد من الظروف الصعبة في حياته، وكان هناك من يستغل اسمه لكي يقوم بالتسويق للصحف الخاصة وصفحات التواصل الاجتماعي، فقصد بالاحتفال أنه لا يركز إلا في الملعب.

وقال بانون: «هناك بعض رجال الإعلام في المغرب أعرف أنهم قد يقومون بتأويل تصريحاتي بشكل غير جيد، وسر احتفالي أنني في المغرب كنت أمر ببعض الظروف الصعبة، هناك من كان يستغل اسمي لكي يقوم بالتسويق للصحف الخاصه به وصفحات التواصل الاجتماعي».

وأضاف بانون: «تلك هي حياتي، مهما كانت الأقاويل وما يثار عني، لا استمع لأحد، فقط أستمع للنقد الإيجابي من أجل التحسن، لكن أي أمور سلبية لا استمع لها»

وعن أبرز الألقاب التي أطلقتها الجماهير عليه قال بانون:«البعض في المغرب لقبني بالمدافع الرومانسي، لكن هناك لقب أخر متعلق بجماهير الرجاء أفضل عدم الافصاح عنه، وهو لقب عادي، عبارة عن رقم 88، هو متعلق بالغريم التقليدي للرجاء، لقد سجلت أمام الوداد في تلك الدقيقة مرتين، مع كامل احترامي للوداد وجماهيره».

وعن اتهامات معلول بالهروب من مباراة بايرن ميونخ:«أكد بانون أن معلول يحب الأهلي ولا يمكن أن يفعل ذلك ولديه على هاتفه صورة تثبت قوة الإصابة، كما تواجد معنا في الإحماء قبل مباراة بالميراس من أجل محاولة دعم ومساعدة الفريق، ما فعله كان حباً للأهلي وجماهيره».

واختتم معلول تصريحاته قائلا: «أتمنى أن أصبح يوماً ما مثل على معلول عند جماهير الأهلي، وأن أحظى بنفس الحب في قلوب الجماهير مثل معلول».