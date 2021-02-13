لماذا طلبت النيابة عقد فرجاني ساسي من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بالتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن عقد فرجاني ساسي تم طلبه من جانب النيابة في الأيام الماضية بسبب وجود مخالفات مالية.

وأشار إلى أن اللاعب قد يتم إستدعائه من جانب النيابة في الأيام المقبلة للسماع لأقواله بسبب المخالفات المالية في العقد.

وأوضح: "ما يحدث مع ساسي لا يخص موضوع مشاركته في المباريات من عدمها ولكن يتم استدعاء اللاعب لمعرفة حقيقة تسلمه المبلغ المكتوب في العقد سواء أكبر أو أقل".

وفى سياق آخر تعادل الزمالك سلبياً مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.