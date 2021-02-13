غضب ليفربولي على بايرن بسبب محمد صلاح:«مش للبيع»

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الغضب سادت نادي ليفربول الإنجليزي بحسب تقارير صحفية إنجليزية عديدة خلال الساعات الماضية بسبب تصريحات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بطل العالم للأندية والتي تناولت رأيه في محمد صلاح، نجم مصر والريدز.

وقالت صحيفة «ميرور» أن ليفربول يعتبر ما قاله رومينيجه محاولة للتمهيد لضم محمد صلاح بعد أن وصفه بميسي إفريقيا وبأنه حقق نجاحات تضاهي ما قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لريال مدريد الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة الإسباني.

وأكد صحيفة «صن» البريطانية، أن ليفربول أرسل رسالة لنادي بايرن ميونخ الألماني مفادها أن محمد صلاح ليس للبيع.

فاز محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير بهدفه في مرمى وست هام يونايتد بالبريميرليج.

وقال الحساب الرسمي للبريميرليج على «تويتر»: "واحدة من أجمل الهجمات المرتدة.. رائعة محمد صلاح تفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير".

وفي السياق ذاته، فاز أمس محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، وعلق :«سعيد جدًا بالفوز بهذه الجائزة، لكن دومًا ما أقول إن الفريق يأتي أولًا، من الرائع الفوز بالألقاب الفردية لكن علينا هذه الفترة التركيز على كسب المباريات والتقدم».

وتابع محمد صلاح: «أعتقد ان شهر ديسمبر كان أفضل لكن علينا الفوز بالمباريات بغض النظر عن أي شيء».

وأضاف محمد صلاح قائلا :«عندما أسجل الأهداف وأساعد الفريق على الفوز بالمباريات فهذا ما يجعلني سعيدًا، لكن عندما تسجل الاهداف وفريقك لا يفوز فالشعور ليس رائعًا، علينا مواصلة التقدم وانا احاول دومًا التسجيل لمساعدة الفريق».

واختتم النجم المصري قائلا :«أعتقد أن الجماهير تدعمنا دومًا، نفتقدهم في آنفيلد بسبب كورونا لكني متأكد انهم يدعموننا دومًا، علينا فقط أن نبقى معًا ونواصل التقدم للفوز بالمباريات وأهم شيء ان نبقى معًا».