بطولة أستراليا المفتوحة: مدفيديف يتغلب على عقدة المجموعة الخامسة

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ملبورن : أهدر الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا تقدمه بمجموعتين ثم حقق فوزه الأول بعد خمس مجموعات في مسيرته، أمام الصربي فيليب كراينوفيتش، السبت في الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

واقيمت مباريات السبت بغياب الجماهير بعد قرار السلطات المحلية إكمال البطولة دون متفرجين لخمسة أيام على الاقل، بسبب تدابير الاغلاق الجديدة في ملبورن خشية من تفشي فيروس كورونا.

ويخوض الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا والذي يعاني من آلام في ظهره، مواجهة البريطاني كاميرون نوري في وقت لاحق.

وكان مدفيديف (25 عاما) قد خسر محاولاته الست الأولى في مباريات خاضها من خمس مجموعات في البطولات الكبرى. هذه المرة، تفوّق على كراينوفيتش (33) 6 3 و6 3 و4 6 و3 6 و6 صفر في أكثر من ثلاث ساعات.

وتابع الروسي انطلاقته القوية في أول مجموعتين، بعد تتويجه ببطولة باريس للماسترز ثم الماسترز الختامية للموسم الماضي.

لكن الصربي أحرز المجموعتين الثالثة والرابعة فيما كان مدفيديف متألما من ردفه الايسر ومتوجها بكلمات قاسية لمدربه الفرنسي جيل سيرفارا الذي ترك المدرجات فيما كان لاعبه يتجه لخسارة المجموعة الرابعة.

قال مدفيديف "في المجموعة الثالثة كنت متوترا قليلا، وهو رفع من مستواه قليلا. قدم اداء رائعا في المجموعة الرابعة".

وفيما حقق الروسي فوزه السابع عشر تواليا، يلاقي في الدور الرابع الأميركي المتواضع ماكنزي ماكدونالد المصنف 192 عالميا.

وبعد مباراة ماراثونية في الدور الثاني، تخلص اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسا والذي بلغ المربع الاخير في ملبورن عام 2019، من زميله في التمارين خلال فترة الحجر السويدي ميكايل إيمر 6 4 و6 1 و6 1 في ساعة ونصف فقط.

ويلاقي تسيتسيباس، الباحث عن لقب أول في البطولات الكبرى، خصما قويا في الدور الرابع بين الايطالي ماتيو بيريتيني التاسع أو الروسي كارن خاتشانوف التاسع عشر.

قال تسيتسيباس "احتجت الى بعض الوقت للتأقلم، لكني سعيد بأدائي، أظهرت نوعية جيدة اليوم".

وعلى غراره، كان مشوار الروسي أندري روبليف المصنف سابعا سهلا، فتخطى الاسباني فيليسيانو لوبيس 7 5 و6 2 و6 3، ليلاقي النروجي الشاب كاسبر رود الذي بلغ الدور الرابع للمرة الاولى.

بليشكوفا تحطم مضربها وتودّع

ولدى السيدات، كانت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة أبرز الضحايا بسقوطها أمام مواطنتها كارولينا موتشوفا 5 7 و5 7.

وتقدمت بليشكوفا 5 صفر في المجموعة الثانية ثم حصلت على كرتين حاسمتين أهدرتهما أمام المصنفة الخامسة والعشرين التي أحرزت سبعة أشواط متتالية لتفوز في المباراة.

وفيما ترتكز بليشكوفا على ارسالها، ارتكبت 10 اخطاء مزدوجة إلى أكثر من أربعين خطأ مباشرا دفعها في بعض الاحيان الى تحطيم مضربها.

وتلاقي موتشوفا في الدور الرابع البلجيكية إليز مرتنس الثامنة عشرة والفائزة بسهولة على السويسرية بليندا بنتشيتش الحادية عشرة 6 2 و6 1.

كما كانت طريق الأوكرانية إيلينا سفيتولينا معبدة نحو الدور الرابع، بعد فوز المصنفة خامسة على الكازاخستانية يولينا بوتينتسيفا السادسة والعشرين 6 4 و6 صفر.

وضربت سفيتولينا موعدا في الدور الرابع مع الاميركية جيسيكا بيغولا (26 عاما) التي أطاحت الفرنسية كريستيان ملادينوفيتش 6 2 و6 1، وبلغت الدور الرابع للمرة الاولى في مشاركاتها في البطولات الكبرى.