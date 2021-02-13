شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي يرشح 5 لاعبين لتدعيم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالأهلي، 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وقال أنور فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، أرشح محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر وفخري وفارس طارق وزياد طارق للعودة للفريق الأول.

وأضاف أنور، وقت تواجد رينيه فايلر كان هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين تدربت معى تم تصعيدها للفريق الأول، وهذا ما نتج عنه حوالي 7 أو 8 لاعبين خرجوا إعارات، وهى تجربة مفيدة جداً للنادى، وأغلبهم يلعب مع فريقه الجديدة، وهناك عدد من اللاعبين عادوا للنادي في مستوى عالِ مثل أحمد ياسر ريان وتجربة الإعارات مفيدة جداً، وأتمنى تجربة الموسم الماضي تتكرر.

وتابع مدرب شباب الأهلى، هناك 3 لاعبين "محمد عبد المنعم وأحمد شكري وأحمد عبد القادر" يقدمون أداءً مميزاً مع فرقهم، وفى المستقبل القريب جداً سيكون لهم دور بالنادي، وهناك أيضاً محمد فخري وفارس طارق وصالح نصر، وعمار حمدي وهو من اللاعبين الذين سيكون لهم شأن كبير جداً.

من جانبه، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، أنه كان بإمكانه الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير، وذلك بعدما حل الأهلى ثالث العالم وحصل على الميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بطل كوبا ليبرتادورس،، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2.

ونقلت شبكة "بى بى سي" البريطانية تصريحات موسيمانى والتي قال فيها، "أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، لكن لنتحدث بواقعية، فى الوقت الحالى من الصعب للغاية أن نحقق هذا اللقب".

وأضاف مدرب الأهلى، "كما تعلم، لعبنا مع فريق قوى للغاية مثل بايرن ميونخ، ربما لو كان لدى محمد صلاح وساديو ماني، كنا سنؤدى بشكل مختلف عندما خضنا مباراة النهائى وحصدنا اللقب".