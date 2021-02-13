شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: 1.3 مليار جنيه عوائد مشاريع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع، والتى ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب الذى تم إطلاقه فى أغسطس 2018، بلغت ملياراً وثلاثمائة مليون جنيه .

وبلغت القيمة الإنشائية مجمعة لهذه المشاريع 826 مليون جنيه تقريباً،وبلغت قيمة حق الانتفاع 513 مليون جنيه تقريباً، بغرض استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص .

وشملت المشروعات المطروحة (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعى ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وصالات العاب وملاهى للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة الى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة .

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتى دون تحميل ميزانية الوزارة اى أعباء مالية ‘ بالاضافة الى انها احدى العناصر الاساسية فى سبيل انشاء بنية تحتية اساسية قوية لمراكز الشباب والتى تساهم بشكل كبير فى بناء الانسان المصرى عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشئ والشباب .

من جهته قال الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، إن وزارة الشباب والرياضة تحصل على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتى يتم اعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب فى القرى والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتى يساهم فى تنفيذ الانشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الى الدعم من الوزارة .

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتى مستمر للمراكز، والتوسع فى الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والاسر إلى مراكز الشباب .