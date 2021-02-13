شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز على الأرصدة يعطل إنهاء أزمة معروف يوسف فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل الزمالك أن أزمة الحجز على أرصدة النادي فى البنوك من جانب التأمينات أدى إلى تعطل المفاوضات مع معروف يوسف لاعب الفريق السابق، لحل أزمة مستحقاته المالية القديمة.

وطلب معروف يوسف من مسئولى الزمالك الحصول على 3 ملايين و400 ألف جنيه، عبارة عن مستحقات قديمة للاعب كان يستحق سدادها قبل رحله.

وقال المصدر الزملكاوي لـ"الخليج 365"، إن الحجز علي أرصدة الزمالك بالبنوك أدى لتعطل مفاوضات التصالح مع معروف يوسف، حيث لن يكون النادى قادرا على سداد أى مقابل مادى للاعب فى الوقت الحالي لحين انتهاء أزمة الحجز على الأرصدة.

وطلب مسئولو نادي الزمالك بضرورة تدخل الدولة لحل أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك من جانب التأمينات، بعدما تضاعفت مديونية القلعة البيضاء لدى التأمينات خلال الفترة الأخيرة.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك لـ"الخليج 365" أن هذه الأزمة قديمة وليست بسبب اللجنة المكلفة حاليا بإدارة النادي، موضحا أن الحجز على الأرصدة سيعطل كافة الملفات المعلقة بالقلعة البيضاء وسيمنع النادي من سداد التزاماته.