شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج عن ضعف مونديال الأندية: اتأهلوا الأول وبعدين اتكلموا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على جميع من شكك فى قوة بطولة كأس العالم للأندية وضعف الفرق التى واجهها الأهلي بعد حصد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخ الفريق الأحمر، وقال سراج فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الأهلي فى النهاية وصل بطولة عالم، فلما غيره من الفرق تصل بطولة العالم وتواجه نفس الفرق الضعيفة التى واجهها الأهلي يحق لهم الحديث عن ضعف الفرق التى لاعبناها.

وأضاف سراج، "جميعنا نعمل على ملف استاد الأهلي، وتقريباً أنهينا الشق الفني فى ذلك الملف، وهناك أمور أخرى مثل التصاريح نسعى لإنهائها، ونطمئن الجماهير أننا لا نقف على الشق التمويلي أو الفنى ولكن نعمل على التصاريح والموافقات وأتمنى أن تنتهى قريباً.. أى حد بيمثل الأهلي سواء إدارة أو لاعبين يكون لديه الثقة والطموح لتقديم أفضل شىء على قدر اسم الأهلي، نمثل أكبر نادٍ فى أفريقيا وأحد أكبر الأندية على مستوى العالم، لدينا الثقة والتاريخ، وليس لدينا رهبة من مواجهة الفرق الكبرى، ومع احترامي لفريق الدحيل فى النهاية الأهلي لديه الهوية، والموضوع ليس بالأرقام فقط، ولكن هناك عوامل أخرى، والأهلي منظومة متكاملة".

وتابع عضو مجلس الأهلى، "لدينا فريق قيمته كبيرة فى أفريقيا، ولذلك تخطينا الدحيل وتخطينا بالميراس، كجماهير قبل أن نكون مسئولين دائماً نطمح لأفضل شىء للنادى، ولكن في النهاية كنا نواجه أقوى فريق في العالم وهو بايرن ميونخ، الأقوى في أخر 10 سنوات، لديهم مهارات وفنيات وسرعات وأكثر ما أعجبني فيهم هو احترامهم للخصم.. لم يأتوا إلى المونديال من أجل الهزار ولكنهم كانوا جادين وقدموا أقوى ما لديهم، شاهدنا الروح التى لعب بها الفريق والإصرار حتى الدقائق الأخيرة عندما كان التقدم بهدف واحد، ولعبنا للفوز.

واختتم سراج، "كنت متضايق فى مباراة بالميراس لأننا كنا الأفضل طوال الوقت خاصة فى الشوط الأول وكان حرام هذا الفريق يكسبنا".