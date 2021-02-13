عبد الحميد بسيونى يعود لقيادة الطلائع من أرض الملعب بداية من مباراة القناة

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القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، لقيادة فريقه من أرض الملعب بداية من مواجهة القناة بكأس مصر، حيث أدار مواجهة سموحة من المدرجات رغم تعافيه من فيروس كورونا نظراً لعدم إجرائه المسحة برفقة فريقه بعدما أجراها بشكل فردى.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة سموحة التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ونظرا لضيق الوقت يبدأ الفريق الاستعداد بدون راحة لمواجهة القناة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الخميس المقبل على استاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث تخضع العناصر التى شاركت فى مواجهة سموحة لتدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانا قويا.

ويلتقى طلائع الجيش، الذى خسر فى نهائى الكأس الموسم الماضى أمام الأهلي، مع القناة المنافس فى الدرجة الثانية والذى سبق له إحراز اللقب فى موسم 1963-1964.

ويأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

كما يبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدورى بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم منذ انطلاق مسابقة الدوري، بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه، وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات، مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائى للدراويش فى إطار علاقة الود والتعاون التى تجمع الناديين، وحرصا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلى فى أزمته الراهنة.