شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: انتقمت من لاعب بالميراس بعد إصابة بواليا عشان "بيتأرجز" على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أكرم توفيق، لاعب وسط النادى الأهلي، كواليس محاضرة محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر قبل مباراة الأهلى وبايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية والتى انتهت بفوز بطل أوروبا بهدفين نظيفين، وقال أكرم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، محمد الشناوي جلس معنا قبل مباراة بايرن ميونخ، قلنا إن المباراة ليست سهلة ولكننا فريق كبير و11 لاعبا ضد 11 مثلهم وكرة القدم لا تعترف إلا بالرجولة فى الملعب، ظهرنا بشكل جيد ولكن لو "دوسنا شوية" كان ممكن نعمل نتيجة كويسة، كل لاعب كان خايف من حاجة معينة.

وأضاف أكرم، لاعبو بالميراس ضربوا والتر بواليا ومحدش أخرج الكرة واللاعب الذى تسبب فى إصابته جالى، وكان بيحط رجله وبيتأرجز على الكرة، فتدخلت معه وتقريباً أصيب.

وتابع لاعب الأهلى، نهدى الميدالية البرونزية لجمهور الأهلى العظيم، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم دائماً، وبشكر ربنا على ما وصلت إليه الآن، وليس معنى أننى لست فى التشكيل الأساسى أننى بعيد، ولكن وقت ما يحتاجنى الجهاز الفنى أؤدى الدور المطلوب وزيادة شوية وبنشيل بعض فى الملعب عشان كدة ربنا بيكرمنا.

وأضاف أكرم، أصعب لحظات المباراة هى عندما كانت تأتينا فرص ولا نستغلها فى التسجيل، كان هذا يضغط علينا نفسياً، كنا نقاتل للفوز ولكن ربنا آخر المكسب، وبالميراس كان فريق ثقيل ولا يوجد فريق ضعيف فى كأس العالم للأندية.

وأكد أكرم توفيق أن الأهلى فريق كبير خلفه جمهور عظيم، ونتعب من أجل هذا الجمهور ونمثل مصر فى النهاية، وفى ركلات الجزاء لى زاوية معينة أسدد فيها سواء تم تسجيلها أو إهدارها.

واختتم لاعب وسط الأهلى قائلا، "سعيد جداً بالبرونزية، اتعودنا على التحديات فى الأهلى وهذا قدرنا نموت نفسنا عشان الجماهير، نسعى لتحقيق المزيد من البطولات.