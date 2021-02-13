شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشاهد مباراة الترجي وتونجيث اليوم لتجهيز الزمالك لموقعة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة الترجي التونسي أمام تونجيث السنغالى، المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، بالجولة الأولي لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك ومولودية الجزائر بجانب بطلي تونس والسنغال.

وافتتح الزمالك مشواره في دوري المجموعات الأفريقي، أمس الجمعة، أمام مولودية الجزائر، في المباراة التي حسمها التعادل السلبي باستاد القاهرة الدولي، ليحصل كل فريق على نقطة ويترقب الأبيض نتيجة مباراة الترجي وبطل السنغال لمعرفة الترتيب النهائي للمجموعة بعد الجولة الأولي.

وقرر باتشيكو مشاهدة مباراة الترجي أمام تونجيث للوقوف على نقاط القوة والضعف لدي بطل السنغال، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعه مع الزمالك يوم 23 فبراير الجاري، في ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، خاصة أن المنافس الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعدما فجر مفاجأة قوية بإقصائه نادى الرجاء البيضاوي في الدور السابق ويعد غامضا بنسبة كبيرة.

ومنح البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، السبت، بعد مباراة المولودية ليستأنف الفريق، تدريباته غدا الأحد، ويبدأ الاستعداد لقمة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، في قمة أولاد العم، أملا في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، انتظارا لخوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحتل الزمالك حاليا، صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.